أفادت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان بانها “وضعت بتصرف المغتربين الذين لديهم اي استيضاح او شكوى حول الانتخابات النيابية في الخارج، خطوطا ساخنة يتوفر عليها تطبيق الواتساب طوال فترة الاقتراع، والارقام هي الآتية:

9613655666

9613363321

96170917270

كما ذكرت الوزارة مندوبي المرشحين ومندوبي اللوائح، ان عليهم تقديم نسخة عن التفويض مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين خلال مدة حدها الاقصى يوم واحد قبل اجراء الانتخابات (يومي الجمعة والاحد)، على ان يستحصل المندوب على التصريح الخاص اما من البعثة الدبلوماسية.

المصدر: الوكالة الوطنية