كشفت وزارة الخارجية الأردنية أنها “تتابع مع السفارة الأردنية في تل أبيب قضية المواطن الأردني ياسين سعود إبراهيم عرعراوي المحتجز لدى السلطات الإسرائيلية حيث قام السيد ياسين وعائلته بالتوجه الى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين للمشاركة بتشجيع جثمان والدة السيد ياسين في جنين”.

وقالت الخارجية الاردنية في بيان لها الاربعاء إنها “تقوم وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في تل أبيب بمتابعة قضية المواطن الأردني ياسين سعود إبراهيم عرعراوي المحتجز لدى السلطات الإسرائيلية”، وأضافت أن “عرعراوي وعائلته توجهوا إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين للمشاركة بتشجيع جثمان والدة ياسين في جنين وتم اعتقال السيد ياسين من قِبَل السلطات الإسرائيلية لدى وصول العائلة إلى الجانب الآخر بينما سمحت لزوجته وأبنائه بالدخول”.

وأشار البيان إلى أنه “عند قيام العائلة بمحاولة العودة إلى الأردن قامت السلطات الإسرائيلية بمنعهم من السفر، علما بان وزارة الخارجية من خلال إدارة الشؤون القنصلية ووحدة العمليات على تواصل مع ابن ياسين وشقيقه في عمان”، واضاف انه “يتم التنسيق مع السفارة الأردنية في تل أبيب للوقوف على تفاصيل وملابسات حادثة الاعتقال ومنع السفر”.

المصدر: سبوتنيك