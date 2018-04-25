اعتقلت قوات العدو الاسرائيلي الأربعاء المتضامنة الفرنسية دنيا سالينس (37 عاما) من شقّتها بمدينة نابلس في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة والتي تقيم فيها منذ نحو سنتين.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوة من جيش الاحتلال اقتحمت عند الساعة الثالثة فجرا الشقة التي تقيم فيها دنيا وسط المدينة وقامت باعتقالها بعد تفتيش الشقة بشكل كامل”.

وأشارت المصادر الى ان “مثابرة دنيا وحرصها على مناصرة الفلسطينيين وتنفيذها العديد من الأنشطة التضامنية معهم مثل زراعة الأشجار في المناطق القريبة من المستوطنات الصهيونية والمهددة بالمصادرة إلى جانب عملها كباحثة ومختصّة بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية”.

المصدر: فلسطين اليوم