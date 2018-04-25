توعدت حركة طالبان ببدء تنفيذ عمليات جديدة بعنوان “الخندق” ضد قوات الاحتلال الأميركية والقوات الافغانية الرسمية. وأكدت ان “القتال سيكون شرسا حتى تحرير البلاد من الاحتلال العسكري الغربي”.

وأشارت “طالبان” في بيان لها الاربعاء الى ان “إطلاق عملية الخندق جاء لمجابهة الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي دفع بموجبه لإرسال دفعة جديدة من الجنود وصلوا بالفعل إلى أفغانستان”.

وأضاف البيان أن “قادة الحركة طالبوا عناصرهم بالحؤول دون وقوع ضحايا في صفوف المدنيين خلال عملياتها”، وطالبت “المواطنين المدنيين الابتعاد عن المراكز الحكومية وارتال آليات القوات الأجنبية”.

المصدر: سبوتنيك