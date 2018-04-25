اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد “ان الانتخابات النيابية المقبلة، هي فرصة كي ندخل الى المجلس النيابي، بقوة وفق برامج ورؤى وليس وفق “هذا صاحبي وهذا خدمني”، فالوفاء ان نحفظ البلد بمن فيه وليس ايجاد حالة خاصة على حساب البلد”.

وتحدث الحاج رعد في لقاء انتخابي في بلدة حبوش، في حضور المرشحين النائبين هاني قبيسي وياسين جابر وحشد من أبناء البلدة .

وختم رعد “ان رهاننا على وعيكم وعلى اقبالكم الكثيف على صناديق الاقتراع في 6 ايار لأنتخاب اللائحة التي تمثل خياركم، هكذا ننجح كقوة ضغط قادرة على التصدي للاستهدافات التي تحصل علينا في المجلس النيابي”.

جابر

واعتبر النائب ياسين جابر “ان هذا التحالف هو تحالف استراتيجي بين قوتين اساسيتين في لبنان، متمنيا “الخروج بكثافة يوم الانتخاب للاقتراع لتحالف “امل”، “حزب الله”.

قبيسي

واعلن النائب قبيسي “نحن في تحالف “امل” “حزب الله” فريق واحد ليس في الانتخابات فقط، بل لحماية لبنان ولتأمين غطاء سياسي لمشروعنا فهناك من يريد ان يلغي المقاومة في لبنان وهناك من يغرق الوطن بالديون لكي تنقلب الناس على المقاومة .فالمعركة الانتخابية القادمة ليست لنجاح اللائحة بل لنجاح مشروع”.

وفي بلدة يحمر الشقيف، كان لقاء جمع النواب رعد وقبيسي وجابر،أكدوا فيه ضرورة الاقتراع بكثافة ليكون الحاصل الانتخابي حاميا للوطن والمقاومة” .

المصدر: الوكالة الوطنية