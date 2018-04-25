عقدت “نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان” اجتماعا طارئا لها على مدى يومين متواصلين الثلاثاء والاربعاء الموافق في 24 و25/4/2018، وعلى جدول اعمالها بندا واحدا سلسلة الرتب والرواتب التي لم توضع لتاريخه على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس الموافق 26/4/2018.

واستغربت النقابة في بيانها “المماطلة والتسويف باقرار مرسوم سلسلة الرتب والرواتب لمؤسسة كهرباء لبنان التي اشبعت درسا وتمحيصا منذ صدور القانون 46 بتاريخ 21/8/2017، وعلى مدى ما يقارب الثمانية أشهر والتزمت التزاما تاما بما صدر من مواد تقضي بتخفيض الساعات الاضافية وزيادة الدوام وحسم غلاء المعيشة والضرائب التي فرضت بشكل مباشر وغير مباشر على عمال كهرباء وغيرهم من العمال والمستخدمين علما انها التزمت التزاما كاملا بالاتفاق الذي تم ما بينها وبين كل من وزيري الطاقة والمياه والمالية وبعلم وموافقة رئيس مجلس الوزراء وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام، فهل المطلوب من عمال الكهرباء فقط الالتزام بالقوانين والمراسيم وتطبيقها فأين الدولة من الوفاء بالالتزام بمسؤلياتها تجاه عمالها ومواطنيها.

اضاف البيان:” بناء على ما تقدم ونظرا لعدم وضع السلسلة على جلسة 26/4/2018، تعتذر نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان من جميع اللبنانيين ومن الحكومة والوزراء المعنيين ونحن على ابواب الانتخابات النيابية في 6/5/2018، من جراء اي انقطاع التيار الكهربائي.

ودعت النقابة جميع العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان، الى الاضراب المفتوح بدءا من صباح يوم غد الخميس الموافق 26/5/2018 وبالتواجد داخل كافة مراكز عملهم والتوقف عن العمل ووقف التصليحات، كما تدعو جميع مدراء المؤسسة ورؤساء المصالح والدوائر ورؤساء المعامل لعقد جلسة طارئة غدا الخميس الموافق 26/5/2018، الساعة الثانية عشرة ظهرا لتحديد آلية الاضراب والالتزام بكل ما يصدر عن النقابة”.

المصدر: الوكالة الوطنية