صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات، البيان التالي:

“طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، استدعاء رئيس إتحاد بلديات كسروان الفتوح ورئيس بلدية جونية جوان حبيش، على خلفية تقديمه مفتاح كسروان إلى المرشح في جبيل حسين زعيتر، لسؤاله عن ظروف تقديم المجسم المفتاح، وعما إذا كان صدر قرار عن مجلس الاتحاد بهذا الخصوص. ويهم المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التأكيد على أن لا علاقة لـ”لنعرات الطائفية” بالأمر، على ما تم التداول به في بعض وسائل الإعلام.

كما وقع الوزير المشنوق اليوم تأنيبا لموظف (رئيس قلم) في محافظة طرابلس لمخالفته المادة 77 من قانون الانتخاب. وأحال الوزير المشنوق ملفا يتعلق برئيس بلدية في محافظة البقاع إلى الهيئة التأديبية الخاصة بالبلديات، لمخالفته القانون في أعطاء تصاريح البناء”.

المصدر: الوكالة الوطنية