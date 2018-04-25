أعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول سيرغي رودسكوي الأربعاء، أن الرواية الأميركية تتحدث عن 8.5 طن من المتفجرات، التي كان يجب أن تنفجر في مركز البحوث العلمية في برزة السورية، لكن الأضرار تدل على حجم أقل من ذلك. وقال رودسكوي للصحفيين “حتى إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الجزء القتالي من الصاروخ المجنح “توماهوك” يشكل 150 إلى 200 كلغم من المتفجرات، فإنه حسب الرواية الأميركية… كان يجب أن ينفجر ما لا يقل عن 8.5 طن من المتفجرات في منطقة الهدف. كان يجب أن يصاب مركز البحوث العلمية في برزة بأضرار أكثر بكثير نتيجة ضربة كهذه، وهو ما لا نراه”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية