دان منسق “جبهة العمل الإسلامي” الشيخ عثمان الجعيد جريمة اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح علي الصماد، معتبرة “أن هذا العدوان الأمريكي السعودي المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد الشعب اليمني الصامد هو عدوان ظالم وجائر ومسعور يهدف إلى إخضاع وتركيع هذا الشعب”.

ورأت الجبهة إلى “أن جريمة اغتيال الصماد هي جريمة موصوفة ولا إنسانية وعلى المجتمع الدولي وكل الأحرار والشرفاء في العالم العمل على وقف العدوان الذي يستهدف اليمن وشعبه وحضارته ومقوماته وتراثه الثقافي، هذا العدوان البربري الغاشم الذي يطال الحجر والبشر على السواء لا لشيء إلا لأن الشعب اليمني يريد أن يكون حرا ومسؤولا عن قراراته الداخلية والخارجية، ومسؤولا عن التزاماته وتحديد خياراته التي يراها مناسبة له ولمصلحة وطنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية