أعلن مصدر روسي عسكري دبلوماسي أن روسيا لم تسلم سوريا منظومة “اس-300” وهذه المنظومة غير موجودة لدى القوات السورية. وقال المصدر “لدى القوات السورية العديد من منظومات الدفاع الجوي منها السوفيتي ومنها الروسي الحديث من نوع “بانسير”. وأكد المصدر أن الأنباء التي زعمت تسليم سوريا “منذ شهر” منظومة “اس-300” غير صحيحة، قائلا “لا توجد “اس-300″ لدى القوات السورية”. وأشار المصدر، إلى أن ، جميع المنظومات الدفاعية المتواجدة لدى القوات السورية قد أثبتت فعاليتها بشكل كافٍ في التصدي للضربة الصاروخية التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا في ليلة 14 أبريل. ويذكر، أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن روسيا، قد تعود للنظر في مسألة تزويد دمشق بأنظمة الدفاع الجوي ” إس-300 “، وذلك على خلفية العدوان الغربي الذي تعرضت له سوريا من قبل التحالف الثلاثي (الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا) يوم 14 نيسان /أبريل، كرد على هجوم كيميائي مزعوم، في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية