توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الخميس غائماً جزئياً إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة (لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية)، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع احتمال حدوث برق ورعد.

– الحالة العامة:

طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط يؤثرعلى لبنان بدءًا من بعد ظهر اليوم ويستمر حتى صباح السبت.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: غائم جزئياً وضبابي على المرتفعات، يتحول ظهراً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتصبح الأجواء مساءً مهيأة لتساقط أمطارغزيرة في المناطق الجنوبية والداخلية وتكون مترافقة برياح ناشطة وبرق ورعد.

– الخميس: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة (لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية)، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع احتمال حدوث برق ورعد .

– الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 16 و 23 درجة، فوق الجبال ما بين 16 و 21 درجة، في الارز ما بين 10 وم 15 درجة، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 17 و 27 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٠ و٣٥ كلم/س، تنشط مساءً خاصة جنوب البلاد لتصل الى ٥٠كم/س

– الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠و٨٠ %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: ٢٣°م.

– الضغط الجوي: ٧٦٠ ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية