ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان والمازوت الاحمر 200 ليرة لبنانية، وسعر صفيحة الديزل اويل 300 ليرة لبنانية، في حين استقر سعر قارورة الغاز.

جاء ذلك، في قرارات اصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

– بنزين 98 اوكتان 27500 ليرة لبنانية.

– بنزين 95 اوكتان 26900 ليرة لبنانية.

– ديزل اويل للمركبات 18700 ليرة لبنانية.

– مازوت احمر 18600 ليرة لبنانية.

– قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 14500 ليرة لبنانية.

– قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما لم تسعر.

ومن المتوقع، ان تشهد هذه الاسعار ارتفاعا الاسبوع المقبل، بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي اليوم الى 73,86 دولارا اميركية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام