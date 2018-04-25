الرئيس روحاني للادارة الأميركية: رحيلكم عن المنطقة يعيد الأمن والاستقرار للشعوب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2018 - 10:22
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حزب الله يتقدم من القيادة والشعب اليمنيين بأسمى آيات العزاء باستشهاد الرئيس صالح الصماد الذي واجه أعتى عدوان بالمنطقة
السيد حسن نصرالله يبرق إلى قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي معزياً بشهادة الرئيس صالح الصماد
برقية السيد نصرالله: قدم الرئيس الصماد نموذجاً رائعاً للقائد الشجاع الحاضر دائماً في الساحات العاشق للشهادة
الخارجية الإيرانية معزية بالرئيس الشهيد الصماد: قريباً سيتذوق الشعب اليمني الصامد طعم جهاده بوجه المعتدين
مجلس النواب اليمني يبارك تعيين مهدي المشاط رئيساً للمجلس السياسي الأعلى ويعلن الوقوف خلفه في المرحلة المقبلة
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ترامب خلال استقباله ماكرون: الاتفاق النووي مع إيران كارثة ونتطلع إلى القيام معاً بشيء ما إزاءه على أن يكون إجراء قوياً
ترامب: أرغب في سحب القوات الأميركية من سوريا في أقرب وقت لكنني أريد تحقيق نتائج قوية في هذا البلد
ماكرون: الاتفاق النووي مع إيران سيء لكننا بحاجة إليه لأنه يسمح لنا بمتابعة النشاطات النووية الإيرانية حتى عام 2025
عادل الجبير: على قطر أن تدفع ثمن الوجود العسكري الأميركي بسوريا أو أن ترسل قواتها إليها قبل أن يرفع ترامب الحماية عنها
القضاء الفرنسي يوقف 3 مسؤولين كبار في مجموعتين فرنسيتين في إطار تحقيق حول شبهات بالفساد
السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الإنتخابي لأهالي بعلبك الهرمل الجمعة الساعة 5 عصرا في عين بورضاي ــ بعلبك
الامين العام لحزب الله يتحدث في المهرجان الانتخابي "يوم الوفا .. للغد" دائرة زحلة الأحد المقبل الساعة 5 عصرا
الرئيس روحاني للادارة الأميركية: رحيلكم عن المنطقة يعيد الأمن والاستقرار للشعوب
منذ 56 mins
25 April، 2018
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