حذرت مبادرة “انظر ماذا يفعل طفلك ‫بالميديا” من أن شبكات التواصل الاجتماعي قد تشوه إدراك الجسم لدى ‫الشباب، خاصة الفتيات.

‫وأوضحت المبادرة الألمانية أن الصور -التي تتم مشاركتها عبر شبكات ‫التواصل مثل إنستغرام مثلا- تبدو مثالية وخالية من العيوب، مما ‫يتسبب في وقوع الشباب تحت ضغط بسبب الرغبة في الحصول على مظهر مشابه.

‫وأضافت أن هذه الرغبة قد تتسبب في وقوع الفتيات بصفة خاصة فريسة سهلة لاضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي (Anorexia nervosa) والنهم ‫العصبي (Bulimia nervosa) ومن ثم المعاناة من سوء التغذية، بالإضافة ‫إلى المشاكل النفسية المصاحبة كالعزلة الاجتماعية والاكتئاب.

‫وفي مثل هذه الحالات، يتعين على الآباء التحدث مع أبنائهم حول معايير ‫الجمال في الصور، مع توضيح إمكانية التلاعب في الصور في الوقت نفسه.

‫ومن الأفضل أن يشارك الآباء أبناءهم في إنشاء حساباتهم على مواقع ‫التواصل على الويب، مع إجراء إعدادات الأمان الهامة، بالإضافة ‫إلى وضع قواعد واضحة حول الموضوعات التي يمكن نشرها وتلك ‫التي لا يجوز مشاركتها مع الأصدقاء.

المصدر: dpa