بعث الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة – أحمد جبريل، اليوم الثلاثاء، برقية إلى السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي معزياً في الرئيس الشهيد صالح الصماد.

وقال أحمد جبريل في برقية العزاء “باسم الشعب الفلسطيني المجاهد وباسم رفاقي خاصة في قيادة الجبهة نبارك ونعزي الشعب اليمني وقيادة أنصار الله باستشهاد القائد صالح علي الصماد الذي عرف بشجاعته ولغته الوحدوية ورجاحة عقله ودوره السياسي والميداني في رد عدوان تحالف الإرهاب السعودي الصهيوني وملحقاته”.

وأكد أحمد جبريل في برقية العزاء الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة هذا البرنامج الصهيوني الأمريكي الذي يهدف إلى تفكيك عوامل القوة في أمتنا وضرب محور المقاومة.

المصدر: المسيرة