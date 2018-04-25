أكد رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها، باكو سآكيان، امس الثلاثاء، خلال لقائه مع زعيم الاحتجاجات ضد انتخاب سيرج سركسيان رئيسا لوزراء أرمينيا، نيكول باشينيان على ضرورة حل جميع الخلاقات عن طريق الحوار وضمن إطار القانون.

وجاء في بيان نشر على الموقع إلكتروني للرئاسة :” اليوم الثلاثاء ،التقى رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها، باكو سآكيان في يريفان مع مؤسس حزب العهد المدني ، نيكول باشينيان . خلال اللقاء تم التطرق إلى الوضع السياسي الداخلي في أرمينيا وشدد على ضرورة حل جميع الخلاقات من خلال الحوار وضمن إطار القانون ، وكذلك الحفاظ على الاستقرار في البلاد”.

المصدر: سبوتنيك