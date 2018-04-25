اصدر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الثلاثاء، بيانا عزى فيه باستشهاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد اثر غارة للتحالف السعودي على محافظة الحديدة.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

الشعب اليمني الجريح

ياامة المقاومة والصمود

الى المجاهد القائد عبد الملك الحوثي

نتقدم اليكم باحر التعازي والمواساة الاخوية بشهادة رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته والهمكم الصبر والصمود والسلوان.

ان الشهيد الصماد ليس فقيد المقاومة اليمنية وشعبها في مواجهة الغطرسة والتآمر ومسلسل التجويع والاذلال السعودي وحلفه المشؤوم فحسب وإنما هو شهيد الامة كلها في مواجهة الوهابية والارهاب وحلفائها.

اننا في العراق نشعر ان الشهيد شهيدنا والمصاب مصابنا يتساوى في مكانته ودوره وعراقة مسيرته الاسلامية مع باقي شهداء الخط المقاوم .

ان اغتيال هذا القائد الكبير لن يضعف ارادة الشعب اليمني ولن يوقف مسيرة تحرير اليمن من براثن العدوان السعودي بل سيزيد المقاومة الوطنية اشتعالا والارادة قوة والاصرار الشعبي التحاما مع قيادته السياسية وقرارها الوطني الشجاع بمقاومة العدوان وحلفائه.

رحم الله الشهيد الكبير وتقبله في الصالحين.

المصدر: وكالة يونيوز