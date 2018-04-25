أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وسائل الدفاع الجوي التابعة لقاعدة حميميم الروسية أسقطت أهدافا جوية صغيرة الحجم مجهولة الهوية، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأوضح ممثل عن قاعدة حميميم بأنه، مع حلول الظلام، رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي التابعة للقاعدة الروسية عن بعد “أهدافا جوية صغيرة الحجم مجهولة الهوية” .

وأضاف أن جميع الأهداف جرى تدميرها بنيران مضادات الجو التابعة للقاعدة الروسية، مشيرا إلى أن الحادث لم يخلف إصابات أو إلحاق أضرار بالقاعدة التي “تعمل على النحو المقرر”.

المصدر: وكالات