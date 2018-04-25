أصدر أمين عام حركة النجباء العراقية، الشيخ أكرم الكعبي، اليوم الثلاثاء، بياناً عزى فيه الشعب اليمني، والسيد عبد الملك الحوثي بحادثة اغتيال رئيس المجلس السياسي، صالح الصماد.

وقال الكعبي في بيان له “يأبي الأبطال إلا أن يفارقوا الحياة معتنقين منشودتهم الشهادة، فهنيئاً لمن نالها بسعي إليها رغم ألم الفراق الأخوي الذي قد تركه فينا”.

وأضاف معزياً “بتتويج رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد بوسام الشهادة”.

وأشار إلى أنه ورغم أن “جريمة اغتيال الشهيد الصماد آلمتنا، لكننا سنبقى ناصرين للشعب اليمني، ولكل مستضعفٍ في العالم”.

وأكد أمين عام حركة النجباء أن الصماد “سيبقى شوكة في أعين كيان آل سعود ورعاتهم أمريكا وبريطانيا ومن معهم”، مجدداً “الدعم المستمر للخط الجهادي الذي استشهد عليه، ووقوفنا الى جانب الشرفاء في اليمن الحبيب”.

وهذا نص البيان كاملاً

بسم الله الرحمن الرحيم

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون

صدق الله العلي العظيم

يأبي الأبطال إلا أن يفارقوا الحياة معتنقين منشودتهم الشهادة، فهنيئاً لمن نالها بسعي إليها رغم ألم الفراق الأخوي والجهادي الذي قد تركه فينا .

أعزي الشعب اليمني والأخ المجاهد، زعيم حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي، والعالم الإسلامي، وكل المقاومين الشرفاء في العالم بتتويج رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، بوسام الشهادة، خاصة وأن غريمه هو عدو الدين الإسلام والمسلمين، السعودية وأعوانها ورعاتها .

نستلهم من سادتنا وقادتنا وأئمتنا الصبر على المصائب، فسجاد آل البيت عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام قال “ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرتين، قطرة دم في سبيل الله، وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بها العبد إلا الله عز وجل”.

إن جريمة اغتيال الشهيد الصماد آلمتنا، لكننا سنبقى ناصرين للشعب اليمني، ولكل مستضعفٍ في العالم .

شهيدنا، كان وسيبقى شوكة في أعين كيان آل سعود ورعاتهم أمريكا وبريطانيا ومن معهم، وإننا إذ نكرر العزاء بشهيدنا الرئيس الصماد، نجدد تأكيدنا على الدعم المستمر للخط الجهادي الذي استشهد عليه، ووقوفنا الى جانب الشرفاء في اليمن الحبيب، سائلين الله تعالى أن يمن على الشعب اليمني بالنصر العاجل والفتح المبين .

أخوكم الشيخ أكرم الكعبي

الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النجباء

المصدر: وكالة يونيوز