عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه الحارة في فقدان اليمن الرئيس صالح الصماد.

وأعرب المبعوث الأممي في اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية حسين العزي، عن بالغ حزنه وأسفه جراء هذه العملية التي أودت بحياة الصماد، وأضاف “على الرغم أنني لم التقي به سوى مرة واحدة إلا أنني لمست فيه رجل سلام “.

وقد أكد نائب وزير الخارجية ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في لجم “العدوان الذي انتهك باستهدافه للرئيس الشهيد القانون الدولي وقيم السلام التي كان الشهيد فارسها الأول ومن أجلها يعمل المبعوث الأممي”.

ولفت إلى أن “انتهاكات العدوان الأخيرة باستهداف الأعراس والمنشآت المدنية دون اكتراث بالأمم المتحدة ومواثيقها يوحي بتواطؤ لا إنساني مع هذه الجرائم”،مؤكداً “حق الشعب اليمني قيادة وشعباً في الذود عن كرامته وقضيته العادلة بكافة وسائل الدفاع المشروعة مستمداً عزيمته وقوته من روح ونهج الرئيس الشهيد و دماء كافة الشهداء”.

المصدر: وكالة يونيوز