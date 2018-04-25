بارك مجلس النواب اليمني قرار المجلس السياسي الأعلى في تعيين مهدي المشَاط رئيسا للمجلس السياسي الأعلى خلفا للرئيس الشهيد صالح الصماد.

مباركة المجلس جاءت خلال جلسة عقدها للوقوف أمام تصعيد التحالف العدواني الخطير في اغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد واستهداف الأبرياء في مختلف المحافظات.

قيادة وأعضاء المجلس عبروا عن مساندتهم للمجلس السياسي الأعلى ووقوفهم خلف الرئيس مهدي المشَاط في قيادة المرحلة القادمة ومساندته لأداء مهامه القانونية والدستورية وسد الفراغ الذي تركه الرئيس الشهيد صالح الصماد.

أعضاء المجلس دعوا حكومة الإنقاذ للمضي في مشروعة النهضوي الذي بدأ به الشهيد الرئيس والذي حمل شعار يد تبني ويد تحمي.

المصدر: المسيرة نت