أفاد موقع “إن-إيل تايمز” الإخباري نقلا عن الشركة الهولندية “فوريست وايف” (Forest Wave) بأن القراصنة اختطفوا 12 بحارا من 14 شخصا من السفينة التجارية لهذه الشركة قرب شواطئ نيجيريا.

ويذكر أن الاختطاف تم في اللحظة التي سارت فيها السفينة بين شاطئ غانا والميناء النيجيري بور-هاركورت. وقال ممثل الشركة التجارية إنها تعبر عن تأييدها للطاقم وتبقى على اتصال مع أقارب المختطفين كما مع السلطات النيجيرية والمنظمات الدولية مشيرا إلى أن الشركة لا تملك أي معلومات عن مصير الطاقم.

وأفادت الصحيفة بأن شخصين من الطاقم تملصا من الاختطاف وتمكنا من قيادة السفينة إلى ميناء بور-هاركورت رغم أنهما لا يقودان السفينة عادة.

المصدر: وكالات