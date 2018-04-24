أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بأنه على بلدان المنطقة الثرية بالشرق الأوسط أن تتكفل بالمصاريف الكبيرة التي ننفقها لحمايتها.

وأضاف ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن واشنطن أنفقت 7 مليارات دولار على حماية بلدان ثرية، مشيرا إلى أن إدارته ستستبدل جنودها بالمنطقة بجنود تلك الدول.

وطالب ترامب دول الشرق الأوسط المساهمة ماليا في جهود القضاء على تنظيم “داعش”.

وصرح الرئيس الأمريكي أن القوات الأمريكية أنجزت الكثير في سوريا وستعود إلى الوطن قريبا جدا.

وأكد دونالد ترامب رغبته في سحب جنوده من سوريا لكنه لا يريد ترك إيران تصل بنفوذها إلى البحر المتوسط، حيث قال “أرغب في إعادة جنودنا من سوريا ولكننا لا نريد إعطاء إيران ممرا مجانيا إلى البحر الأبيض المتوسط كما ناقشت مع ماكرون”.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه في حال إيران هددت بأي شكل من الأشكال فستدفع الثمن كما لم تفعل أي دولة من قبل.

إلى ذلك، أشار ترامب إلى أن بصمات إيران تظهر مع كل مشكلة يعيشها الإقليم، معرجا بالقول إنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وبخصوص الأزمة السورية، قال ترامب إن “الرئيس السوري بشار الأسد استخدم الكيميائي ضد شعبه والضربة الثلاثية جاءت لردعه عن تكرار ذلك”.

وشدد ترامب على أن الإدارة الأمريكية الحالية لن تكرر أخطاء الإدارة السابقة وستواصل حملة الضغوط على إيران، مؤكدا أن بصمات إيران تظهر مع كل مشكلة يعيشها الإقليم.

المصدر: وكالات