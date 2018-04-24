ردت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله وحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي فادي عقيقي طلب تخلية سبيل الموقوف محمود عبد النبي بزي المعروف ب “محمود أنيسة” المتهم بقتل ضابطين من عديد القوة الايرلندية العاملة ضمن اليونيفيل في الجنوب.

وكان الموقوف السبعيني أقدم في أيار من العام 1980 على خطف ثلاثة ضباط ايرلنديين وتصفية اثنين منهم في مهنية بنت جبيل ثأرا لشقيقه الذي قتل على يد أحد عناصر قوات الطوارىء الدولية أثناء مظاهرة في بلدة الطيري الجنوبية.

ويحاكم أنيسة أيضا في ملف منفصل وهو التعامل مع العدو الاسرائيلي حيث كان مسؤولا أمنيا ومدنيا عن منطقتي كونين وعيناتا بتكليف من ميليشيا سعد حداد، وهو كان تمكن من الفرار بجواز سفر مزور الى الولايات المتحدة الاميركية، لكنه سجن هناك بعد اكتشاف أمره وسحبت منه الجنسية الاميركية وطرد الى لبنان حيث تم توقيفه ومحاكمته بالجرائم المذكورة أعلاه.

المصدر: الوكالة الوطنية