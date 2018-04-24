استهدفت التنظيمات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق بعدد من القذائف الأحياء السكنية في مدينة دمشق ما تسبب باستشهاد وإصابة 27 مدنيا ووقوع أضرار مادية. وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن قذيفة هاون أطلقها الإرهابيون من جنوب دمشق سقطت على سوق شعبي في حي نهر عيشة ما تسبب بارتقاء 5 شهداء وإصابة 22 مدنيا بجروح متفاوتة الخطورة.

ولفت المصدر إلى أن التنظيمات الإرهابية أطلقت قذيفتي هاون على حيي الميدان والزاهرة ما تسبب بوقوع أضرار مادية دون حدوث إصابات بين المدنيين. وتنتشر في جنوب دمشق تنظيمات إرهابية تستهدف بالقذائف الأحياء السكنية المجاورة ما يتسبب بارتقاء شهداء ووقوع اضرار مادية في منازل المواطنين والبنى التحتية.

وتنفذ وحدات من الجيش العربي السوري منذ نهاية الأسبوع الماضي عملية عسكرية واسعة لاجتثاث التنظيمات الإرهابية من جنوب دمشق كبدت خلالها الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد وتمكنت من تحقيق تقدم على مختلف المحاور باتجاه منطقة الحجر الأسود.

المصدر: وكالة سانا