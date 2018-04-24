انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال استقباله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء الاتفاق النووي الايراني الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير الأسلحة النووية، معتبرا أنه “كارثة”. وقال ترامب إن “الناس يعرفون موقفي من الاتفاق الايراني، انه اتفاق فظيع”.

وكان ترامب يتحدث في مستهل لقاء عمل في المكتب البيضوي مع الرئيس الفرنسي الذي يأمل خلال زيارة الدولة التي يقوم بها إلى واشنطن، في اقناع نظيره الاميركي بعدم الانسحاب من الاتفاق الذي تم توقيعه في تموز/يوليو 2015 بين طهران والقوى العظمى (الصين، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا وألمانيا) بعد عشر سنوات من المفاوضات.

وأضاف ترامب أن “ايران لا تزال تبدو في الخلفية عندما تقع مشكلة” في الشرق الأوسط، محذرا اياها من عواقب في حال نفذت تهديداتها باستئناف برنامجها النووي اذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق. وحذر ترامب طهران قائلا “اذا استعادوا برنامجهم النووي، ستكون لديهم مشاكل أكثر خطورة من أي وقت مضى”.

استمع الرئيس الفرنسي الى تصريحات نظيره الاميركي بقلق وقال “في ما يخص ايران، سندرج هذا الموضوع ضمن تحديات المنطقة، هناك الوضع في سوريا، الأمن في كل المنطقة”. وأضاف “لدينا هدف مشترك هو تجنب التصعيد وانتشار النووي في المنطقة، المسألة هي معرفة ما هي الوسيلة الأفضل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية