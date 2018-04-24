انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال استقباله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاتفاق النووي الموقع بين ايران ومجموعة دول(5+1)، واعتبر أنه “كارثة”.

وقال ترامب إن “الناس يعرفون موقفي من الاتفاق الايراني، وهو اتفاق فظيع”.

وجاء كلام ترامب مع بدء لقاء عمل في البيت الابيض مع الرئيس الفرنسي الذي يأمل خلال زيارة الدولة التي يقوم بها إلى واشنطن اقناع نظيره الأميركي يتغيير موقفه من الاتفاق الذي تم توقيعه في تموز/يوليو 2015 بين ايران ومحموعة 5+1 (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا وألمانيا).

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية