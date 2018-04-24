أصر الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادجيتش الثلاثاء على انكار حدوث اي ابادة هناك، وذلك امام القضاة في اليوم الاخير من محاكمة استئناف الحكم بسجنه اربعين عاما.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة دانت في 2016 كرادجيتش بارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية خلال النزاع في البوسنة (1992-1995).

وقال كرادجيتش (72 عاما) الذي تولى الدفاع عن نفسه شخصيا امام المحكمة إنه “لم يكن هناك يوما خطة اجرامية ولا اي عمل لتحقيق تجانس بين سكان او اراض”.

ومثل كرادجيتش امام “آلية الامم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية” التي حلت محل محكمة الجزاء الدولية للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة.

واضاف كرادجيتش ان “الصرب والكروات والمسلمين كانوا يشكلون شعبا واحدا”، وتابع “كنا نعتبر المسلمين جزءا من شعبنا لكنهم ارادوا الانفصال”، وقال “كان املنا الكبير هو ان يبقى المسلمون معنا داخل يوغوسلافيا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية