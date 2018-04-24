اعتذر وزير الخارجية الفيليبيني الان بيتر كايتانو الثلاثاء للكويت بعد تداول مقاطع فيديو لموظفين من سفارة بلاده في الكويت يساعدون خادمات فيليبينيات على الهرب من مشغليهن المشتبه بارتكابهم انتهاكات بحقهن.

وقال وزير الفيليبيني في مانيلا “أعتذر إلى نظيري الكويتي ونعتذر للحكومة الكويتية والشعب الكويتي وقادة الكويت إذا استاؤوا من الاجراءات التي اتخذتها سفارة الفيليبين في الكويت”.

واعتبرت الكويت إنقاذ السفارة للخادمات انتهاكا لسيادتها، ما يزيد من التوتر القائم أصلا بين البلدين منذ مقتل خادمة فيليبينية والعثور على جثتها مخبأة في ثلاجة في شباط/فبراير الفائت.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية