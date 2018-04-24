انعقد لقاء الاربعاء الأدبي/النبطية بدعوة من الملتقى الثقافي اللبناني في منزل رئيسه الشيخ فضل مخدر بأمسية شعرية حوارية مميزة للشاعر الدكتور جودت فخر الدين.

وبداية الامسية كانت مع ترحيب من الشاعر الشيخ فضل مخدر بالحضور وبالشاعر الضيف.

وأدار اللقاء الدكتور علي سلوم بالكثير من الود مبينا صفات الشاعر الجمالية ومسيرته الشعرية والثقافية ومساهمته في امتداد الثقافة اللبنانية في محيطها العربي والعالم وما أعطاه من صورة حقيقية لدور المثقف اللبناني وابداعاته في المجالات العلمية والأدبية.

وبعد قراءات للشاعر اختار فيها خمسة نصوص المقصود منها فتح باب الحوار، لا سيما أنها نصان من التفعيلة ونصان نثريان ذكر الشاعر أنه لم يكتب غيرهما في مجال قصيدة النثر وختم بنص من الشعر العامودي. فكانت القصائد محور نقاش وحوار بناء مميز استفاض فيه المحاورون في خبايا النص الشعري عموما، وكان ممن شارك في الحوار د.علي سلوم، أ.ابراهيم سرور، أ.محمود وهبي، أ.كفاح بيطار، أ.مصطفى سبيتي، الشيخ فضل مخدر، مع تعليقات وردود للشاعر فخر الدين.

وكان في النهاية قراءة نصين للشاعرين لطيفة سلطان ومحمد فرحات.

وختم اللقاء بشكر من الشيخ مخدر للشاعر والضيوف.

المصدر: انترنت