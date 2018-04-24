حث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء “الكنديين على عدم العيش في الخوف غداة الهجوم الذي لا معنى له”، حيث قتل رجل بشاحنته الصغيرة دهسا عشرة من المارة واصاب 15 اخرين في تورونتو.

وقال ترودو قبل بدء اجتماع لمجلس الوزراء في اوتاوا “يجب الا نبدأ في العيش في الخوف او الشكوك بشكل يومي حين نتنقل في مدننا”.

واضاف ان “الكنديين عبر البلاد يشعرون بالصدمة والحزن ازاء هذا الهجوم الذي لا معنى له”، وتابع “يجب ان نبقى بلدا منفتحا وحرا ومتماشيا مع قيمه وسنواصل القيام بذلك”.

وطلب ترودو من المسؤولين “التفكير في الظروف المتغيرة لعالمنا والقيام بكل ما يمكننا فعله لضمان امن مواطنينا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية