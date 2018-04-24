قرر وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية نهاد المشنوق إعفاء السيارات التي خضعت للمعاينة الميكانيكية في 2017 من الخضوع لها في 2018.

واشار المشنوق في بيان له الثلاثاء الى انه “طلب من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات تمديد العمل بالإفادات الصادرة عن شركة فال خلال العام 2017 واعتبارها صالحة لاستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) للعام 2018 حتى نهاية العام الحالي”، وتابع “ما يعني إعفاء السيارات التي خضعت للمعاينة في 2017 من الخضوع لها في 2018”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام