الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: حذرنا مراراً من الهجمة التي تستهدف اليمن ولكن السعودية أصرت أن تكون أداة بيد الاستعمار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2018 - 16:53
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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: حذرنا مراراً من الهجمة التي تستهدف اليمن ولكن السعودية أصرت أن تكون أداة بيد الاستعمار
منذ 20 mins
24 April، 2018
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