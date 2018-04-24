أكد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النيابي في لبنان النائب نعمة الله أبي نصر ان حزب الله ونواب كتلة “الوفاء للمقاومة” هم أول من ساند إقتراح القانون الذي سبق ان تقدمت به لإنشاء محافظة كسروان الفتوح – جبيل في اللجان النيابية وفي الهيئة العامة حتى إقراره.

وقال أبي نصر في بيان له الثلاثاء “بكل صدق وتجرد يهمني أن أؤكد ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من أن نواب حزب الله هم أول من ساند إقتراح القانون الذي سبق ان تقدمت به لإنشاء محافظة كسروان الفتوح – جبيل في اللجان النيابية وفي الهيئة العامة حتى إقراره”، وتابع “هذه حقيقة لا تقبل النقاش ولا يخفى أيضا أننا اتفقنا على الأمر نفسه بالنسبة إلى محافظتي بعلبك – الهرمل وعكار”.

وأضاف أبي نصر “أناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء للإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية العائدة الى المحافظة الجديدة بدءا بتعيين محافظ بحيث تحوي كل الدوائر والمؤسسات الرسمية الإدارية والقضائية والتربوية والصحية والأمنية والمالية وسواها مما تتألف منه بقية المحافظات”، ولفت الى “كل ذلك بهدف الحد من عناء إنتقال المواطن إلى دوائر بعبدا ولأنها خطوة أساسية نحو الإنماء المتوازن الذي لا يتحقق إلا بتطبيق اللامركزية الإدارية لتفعيل دور المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام