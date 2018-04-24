يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة مساء غد الاربعاء، رسالة الى اللبنانيين المقيمين والمنتشرين، عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، مع اقتراب انتخابات مجلس النواب لدورة 2018.

علما ان هذه الانتخابات تبدأ يوم الجمعة المقبل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الدول العربية، وتستكمل يوم الاحد في دول اوروبا واميركا وافريقيا، وتنتهي في 6 ايار/مايو المقبل في لبنان.

وسيعرض الرئيس عون في رسالته الى اللبنانيين “اهمية المشاركة في العملية الانتخابية في ظل القانون الانتخابي الجديد”.

من جهة ثانية، عقد الرئيس عون الثلاثاء سلسلة لقاءات تناولت مواضيع دبلوماسية وشؤونا وزارية، حيث استقبل السفير الاماراتي في لبنان حمد الشامسيوجرى البحث في الاوضاع العامة.

كما استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وعرض معه شؤون الوزارة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام