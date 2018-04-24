دعا رئيس “لقاء علماء صور” ومنطقتها الشيخ علي ياسين إلى “الابتعاد عن الكلام التحريضي الممتلىء بالعصبيات التي تبعد اللبنانيين عن بعضهم وتلهيهم عن الأخطار المحدقة بالمنطقة”.

وإستغرب الشيخ ياسين في حديث له الثلاثاء “الضجيج المفتعل والكلام الرخيص التقسيمي الطائفي الذي اعترض على تقديم مفتاح منطقة كسروان -الفتوح للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله”، واكد ان “من سكن قلوب الناس ليس بحاجة إلى مفاتيح مدن ومناطق”.

وفيما أشاد الشيخ ياسين “بخطوة تقديم المفتاح التي تعكس صدق العيش المشترك ممارسة لا مجرد شعار”، لفت الى انه ” بتاريخ 25-9-2011 قدم رئيس بلدية صور بحضور فعاليات المدينة والمنطقة مفتاح مدينة الإمام الصدر إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي التزاما بنهج الامام الصدر الساعي لبقاء لبنان وطنا نهائيا لكل أبنائه وطوائفه حفاظا على العيش المشترك ولتأكيد أن ما من مدينة او قرية في لبنان يحتاج المواطن الشريف لمفتاح للدخول اليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام