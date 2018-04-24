أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الثلاثاء رفض بلاده لأي “خطة سلام بين الاسرائيليين والفلسطييين لا تتبنى قيام دولة فلسطينية، عاصمتها القدس”. وقال أبو ردينة في بيان، “نقول لمن يحاول الالتفاف على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية من خلال طرح اقتراحات أو شعارات غامضة أن هذه المحاولات سيكون مصيرها الفشل لأنه لن يقبلها أحد ولن تجد تجاوبا فلسطينيا ولا عربيا”. وأضاف الناطق باسم الرئاسة:” دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وحل عادل لقضية اللاجئين لأنها قضايا مركزية وليست طارئة وجميع الحلول المؤقتة والأفكار الغامضة ستنتهي وان أية عروض ومن أية جهة كانت إقليمية او دولية لا تلبي الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني لن ترى النور ولن تكون لها أية شرعية”.

وتابع أبو ردينة “إن القدس بمقدساتها ستبقى عنوان الهوية الفلسطينية وهي مفتاح تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”. واردف أبو ردينة قائلا “نجدد التأكيد على أن أية أفكار وهمية وغير واضحة ستكون بمثابة محاولات عبثية، وستدخل المنطقة والعالم في مزيد من التوتر وعدم الاستقرار”. وكان الرئيس الفلسطيني قد أعلن مؤخرا أن واشنطن لم تعد “وسيطا نزيها” بعد اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية