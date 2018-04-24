اشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان له الثلاثاء الى ان الرئيس ميشال عون وجه رسالة الى مجلس النواب بواسطة دولة رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري، طالبا اعادة النظر في نص المادة 49 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018.

ولفت البيان الى ان “طلب رئيس الجمهورية تم استنادا الى الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور وبناء على المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الصادر في 18/10/1994 وتعديلاته لا سيما الفقرة 3 منها”.

وقال البيان إن “الرئيس عون وجه اليوم الثلاثاء رسالة الى مجلس النواب بواسطة الرئيس بري، طالبا اعادة النظر في نص المادة 49 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018 التي تقضي بمنح اقامة الى كل عربي او اجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان بالشروط التي حددتها المادة المذكورة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام