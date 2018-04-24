رأى “لقاء الجمعيات والشخصيات” الإسلامية في لبنان، في بيان له، “أنه مع اقتراب موعد الانتخابات في السادس من أيار، تتعالى النبرات الخطابية المؤجِّجة للفتنة والانقسام والتحريض من قبل بعض الجهات السياسية، مما أخذ ينعكس سلبا على الشارع بتفلت غير مقبول، ويتجلى بإشكالات واعتداءات مختلفة في أكثر من منطقة”.

وأشار البيان إلى أن “ارتفاع حدة الخطاب التحريضي وجولات التعبئة والتحريض، وحديث “الأوباش” و”الوصاية” و”استحضار الدم” يسهمون في شحن الأجواء ويوترونها، داعيا للاقلاع عن هذه الخطابات الفتنوية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام