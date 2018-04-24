توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الاربعاء غائماً جزئياً مع رياح ناشطة صباحاً، يتحول ظهراً الى غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وتصبح الاجواء مساء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– الحالة العامة:



طقس ربيعيّ مستقر يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الأربعاء حيث يتأثرلبنان تدريجياً بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: مشمس مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة (تتخطى معدلاتها الموسمية)كما تنشط الرياح مساء في الجنوب.

– الأربعاء: غائم جزئياً مع رياح ناشطة صباحاً، يتحول ظهراً الى غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وتصبح الاجواء مساء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– الخميس: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة (لتصبح ضمن معدلاتها) وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع احتمال حدوث برق ورعد .

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 14 و 27 درجة، فوق الجبال ما بين 10 و 25 درجة، في الارز ما بين 7 و 17 درجة، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 9 و 28 درجة.

– الرياح السطحية: شماليّةغربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين ١٠ و٣٥ كلم/س

– الانقشاع: جيّد

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٠ و٧٠%.

– حال البحر: منخفضارتفاع الموج

– حرارة سطح الماء: ٢٣°م.

– الضغط الجوي: ٧٦١ ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية