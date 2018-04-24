أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ورغم تصريحاتها “لا تعتزم الخروج من سوريا”.

وقال لافروف للصحفيين “عدد من الدول اتجه بشكل مكشوف نحو تخريب سوريا، الولايات المتحدة حلفت لنا أن هدفهم الوحيد هو طرد الإرهابيين من سوريا، وتحقيق النصر على ما يسمى بداعش”.

وأضاف “رغم تصريحات الرئيس ترامب، على المستوى العملي، الولايات المتحدة تستقر على الضفة الشرقية لنهر الفرات ولا تعتزم الرحيل من هناك”.

كما أعرب لافروف، عن أمله بأن تضفي المحادثات الأخيرة مع فرنسا شيئا من الوضوح في التعامل مع المسألة السورية، وقال في هذا الصدد “آمل جدا، بعد الاتصالات مع الزملاء الفرنسيين، أن نضفي شيئا من الوضوح على كيفية تعاوننا مستقبلا حول التسوية السورية، مع الالتزام بالقواعد والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة”.

المصدر: سبوتنيك