أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة الأميركية، تدفع العالم نحو سباق تسلح جديد، وترغب في الحفاظ على دور المهيمن في القضايا الدولية، حتى في تعاملاتها مع حلفائها.

وقال شويغو خلال اجتماع وزراء دفاع دول منظمة شنغهاي للتعاون في بكين “نحن نشهد اليوم تحولات في العلاقات الدولية، والانتقال إلى نظام متعدد الأقطاب، الذي يتميز بإعادة توزيع مجالات النفوذ والمنافسة الصعبة على القيادة الإقليمية والعالمية، في هذه الظروف، ترغب الولايات المتحدة في الحفظ على دور المهيمن في القضايا الدولية، ويستخدمون كل الوسائل بما في ذلك العسكرية، ويدفعون العالم نحو سباق تسلح جديد”.

وأضاف “واشنطن غير مستعدة للتعاون على أساس المساواة حتى مع حلفائها التقليديين”.



مسلحو داعش من سوريا والعراق ينتقلون إلى وسط وجنوب شرق آسيا

ولفت شويغو، الى إن مسلحي “داعش” بعد الهزيمة في سوريا والعراق ينتقلون إلى وسط وجنوب شرق آسيا.

وقال بعد هزيمة ما يسمى” بالدولة الإسلامية ينتقل المسلحون من سوريا والعراق إلى مناطق اخرى بما في ذلك إلى وسط وجنوب شرق آسيا ، حيث يتم إنشاء خلايا إرهابية جديدة هناك .”

وأضاف الوزير الروسي”ان الوضع يزداد تعقيدًا بسبب استخدام الإرهابيين للأسلحة الحديثة، بما في ذلك المركبات الجوية بدون طيار”.

وأوضح شويغو “الطائرات بدون طيار، التي يستخدمها المسلحون في سوريا قادرة على العمل على مسافات تزيد عن 100 كيلومتر. ولا يمكن إنشاؤها دون مساعدة فنية من الدول المتقدمة، ويمكن أن يكون لاستخدام مثل هذه الأسلحة في مناطق مكتظة بالسكان نتائج كارثية.”

وأشار “في الوقت الحالي، تم إنشاء جميع الظروف لإحياء سوريا كدولة موحدة غير قابلة للتجزئة، ولكن لتحقيق هذا الهدف، من الضروري بذل جهود ليس روسيا فقط، ولكن أيضا أعضاء المجتمع الدولي الآخرين”.

المصدر: سبوتنيك