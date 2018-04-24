في واقعة غريبة من نوعها، رزقت أسرة أمريكية بطفلها الرابع عشر وسط ذهول العديد من الأصدقاء ووسائل الإعلام المحلية في ولاية ميشيجان الأمريكية. وكان جاي شواندت وزوجته كاتري شواندت قد عُرفا في وسائل الإعلام المحلية بكثرة الإنجاب، وخاصة الذكور، وأنها العائلة التي لا تنجب الإناث!

وتعيش الأسرة في ولاية ميشيجان، و تزوج كلاهما عام 1997، ويبلغ عمر أكبر أبنائهما 20 عاماً، حسب موقع “جلوبال نيوز” الأمريكي.

وقالت الأم كاتري إنها كانت تأمل أن يكون المولود الجديد أنثى، إلا أنهم فوجئوا بأنه ذكر. وأضافت أن الطفل بصحة جيدة، وأنه ولد قبل 5 أيام من موعد الولادة الطبيعية.

ولفتت ظاهرة إنجاب كاتري للذكور فقط دهشة في أوساط وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الولاية. وبحسب مختصين في علم الوراثة، فإنّ فرصة إنجاب 14 ذكراً على التوالي تبلغ نحو 0.2 في المائة فقط في العالم.

المصدر: dw.com