قتل 21 شخصا في عدة اعتداءات متفرقة يشتبه ان مسلحين من بوكو حرام نفذوها في منطقة نائية في شمال شرق نيجيريا، على ما أفاد مسؤولون امنيون امس الاثنين.

وفتح المسلحون النار على 18 عامل كانوا يجمعون الحطب في ولاية برونو قرب بلدة غامبورو على الحدود مع الكاميرون، حسب ما قال عضو ميلشيا تحارب المسلحين في المنطقة.

وقال عضو أخر في الميلشيا إن “الجثث تناثرت على مسافة مئات الامتار ومعظمها مصابة في الرأس او الظهر”.

وفي حادث منفصل، اصطدمت حافلة تحمل مدنيين بلغم أرضي زرعه المسلحون، ما أسفر عن مقتل 3 اشخاص قرب قرية وومبي، على ما أفاد عضو في ميلشيا أخرى.

وقال إن “ثلاثة اشخاص من بينهم السائق قتلوا فيما اصيب 11 آخرين”، وقد اجتاحت الجماعات الارهابية شمال شرق نيجيريا، واسفر الهجوم عن 20 الف قتيل على الأقل، وتهجير 2.6 مليون شخص منذ 2009.

وتثبت هذه الاعتداءات الجديدة مرة اخرى ان الارهابيين ما زالوا ينشطون ولم ينهزموا كما تعلن حكومة ابوجا مرارا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية