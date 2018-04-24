صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي الإثنين وبغالبية ضئيلة على دعم خيار الرئيس دونالد ترامب بتعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، ومن المتوقع تأكيد هذا التعيين في المجلس هذا الاسبوع.

تأييد السيناتور الجمهوري راند بول لبومبيو في اللحظة الأخيرة بعد ان كان معارضا له بسبب مواقف متعلقة بحرب العراق وقضايا المراقبة والتنصت أعطى غالبية ضئيلة للمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، وجنب ترامب انتكاسة في سعيه لتعيين بومبيو على رأس الدبلوماسية الأميركية.

وبعد تصويت شهد توترا كبيرا بسبب غياب أحد أعضاء اللجنة وتغيير سيناتور ديموقراطي لتصويته من “لا” الى دعم بومبيو، قال رئيس اللجنة السيناتور بوب كوركر “سوف نقدم تقريرا ايجابيا الى المجلس”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية