وصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى البيت الابيض الإثنين مع بدء زيارة الدولة التي يقوم بها الى واشنطن، التي من المتوقع ان تركز على مصير الاتفاق النووي مع ايران والعلاقات التجارية عبر المحيط الأطلسي.

واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ماكرون بحفاوة عند مدخل البيت الأبيض، وتبادل ترامب وماكرون القبل بعد المصافحة.

ومن المتوقع ان يتناول الرئيسان طعام العشاء في ماونت فيرنون في مقر اقامة جورج واشنطن اول رئيس اميركي، والصديق الكبير للماركيز دي لا فايات الفرنسي الاكثر شهرة في الولايات المتحدة.

ومن المقرر ان يعقد اول اجتماع رئيسي بين ترامب وماكرون الثلاثاء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية