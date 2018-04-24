أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي جون ساليفان أن الولايات المتحدة لن تترك فراغا في سوريا بعد دحر تنظيم “داعش” الإرهابي على أراضي البلاد.

وقال ساليفان في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية الدول “السبعة الكبار” في مدينة تورونتو الكندية “نحن لا نزال متمسكين بمحاربة “داعش” في سوريا حتى دحره والقضاء على ما يسمى بالخلافة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء و”القوات المحلية” في سوريا من أجل “إحلال الاستقرار في الأراضي المحررة ومنع عودة داعش”، مؤكدا: “لن نترك فراغا يمكن لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وداعميه أن يستغلوه”.

ودعا ساليفان روسيا إلى أن تكون “شريكا بناء في سوريا، وإلا ستتم محاسبتها”، مشيرا إلى أن دول “السبعة الكبار” توافقت على أنه “على روسيا الكف عن وضع عراقيل أمام السلام ويجب أن تنفذ التزاماتها وفقا للقرار 2401 لمجلس الأمن الدولي، وأن تضغط على الأسد لكي يقوم بذلك أيضا”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألمح إلى أنه يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا بأسرع ما يمكن، ولكن حسب البيت الأبيض، فإنه لم يتخذ أي قرارات معينة بهذا الخصوص ولم يحدد أي موعد دقيق لذلك.

المصدر: وكالات