انطلقت في فنزويلا الحملة الانتخابية للمرشحين لانتخابات الرئاسة التي سيخوضها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو والمرشح المعارض هنري فالكون.

وأطلق الرئيس مادورو حملته من ولاية بوليفار الجنوبية، حيث قام بتسليم آليات زراعية وجرارات للسلطات المحلية. وقال في كلمة له “نعم، هناك صعوبات كثيرة، ولكن من سيجتاز هذه الصعوبات؟ الأوليغارشية أو دونالد ترامب أو نحن؟”.

من جانبه، قدم منافس مادورو، هنري فالكون ومستشاره الاقتصادي فرانسيسكو رودريغيز خططا لإصلاح شركة النفط الحكومية الفنزويلية، واقترحا فصلها عن وزارة النفط، ودعوة منظمة “أوبك” لزيادة حصص الإنتاج، إلى جانب التخلي عن العملة الوطنية واستبدالها بالدولار الأمريكي.

ووصف فالكون الأزمة الحالية في فنزويلا بأنها الأسوأ في تاريخ أمريكا اللاتينية. وقال إن “الجوع هو أكبر المشاكل اليومية للفنزويليين”، متهما مادورو بأنه غير صالح لرئاسة البلاد.

بدوره قال رودريغيز إن “فنزويلا لا تعمل وهذا ما نريد تغييره”.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة في فنزويلا يوم 20 مايو المقبل وسط مقاطعة معظم قوى المعارضة وتوقعات بإقبال ضعيف من قبل الناخبين.

المصدر: وكالة رويترز