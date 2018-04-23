أعلنت الأمم المتحدة أن مفتشي “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين يحققون في هجوم كيميائي مفترض في بلدة دوما السورية قد يزورونها ثانية.

وفي موجز صحفي ذكر الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن خبراء بعثة “حظر الأسلحة الكيميائية” تفقدوا، السبت الماضي، أحد مواقع الهجوم المفترض” من أجل جمع العينات.

وأضاف “أما الآن فستقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتحليل الوضع والنظر في خطوات لاحقة، بما فيها زيارة إضافية لدوما”. وأوضح دوجاريك أن العينات من هناك سيتم نقلها إلى مختبر في هولندا، قبل القيام بتحليلها في مختبرات خاصة لهذه المنظمة.

المصدر: وكالات