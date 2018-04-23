صالح الصماد هو رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، والمسؤول السياسي لحركة أنصار الله. من مواليد 1 كانون الثاني 1979 بني معاذ مديرية سحار بمحافظة صعدة، تخرج من جامعة صنعاء وعمل مدرساً في مدارس صعدة.

تهدم منزله بالغارات الجوية للطائرات الحربية كما تدمرت مزارعه، واستشهد اثنان من أشقائه في الاشتباكات ولاحقته قذائف الدبابات والمدافع إلى كل متراس وجرف بهدف قتله. لمع نجم صالح الصماد في حرب صعدة الثالثة حين فتح جبهة مقاومة في بني معاذ لتخفيف الضغط العسكري على مران ونشور وضحيان، وقاد مواجهات شرسة في المناطق القريبة من مدينة صعدة.

درس الصماد العلوم الدينية على يد المرجعيات الدينية في اليمن والسيد بدر الدين الحوثي الذي من خلاله ارتبط بنجله السيد حسين بدرالدين. وشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية عن جماعة انصار الله عام 24/ 9/ 2014.‎‎

المصدر: موقع المنار